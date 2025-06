Il Mondiale per Club e i suoi momenti | 5 scene epiche accadute finora

Il Mondiale per club sta trasformando il semplice torneo in un vero e proprio romanzo surreale, ricco di momenti epici che resteranno impresse nella memoria. Tra gesti folli, scene da film e facce increduli, questi episodi ci mostrano un calcio che va oltre le statistiche: è emozione pura, imprevedibile e spesso sorprendente. Ecco le cinque scene più iconiche che hanno acceso i riflettori su questa competizione straordinaria.

C'è un calcio che non compare nelle moviole, nei grafici expected goals o nei discorsi da bar sul "rigore sì, rigore no". È un calcio fatto di episodi, stranezze, mezzi disastri e lampi di genialità che nessuno aveva previsto. È quel lato folle e umano che ogni torneo internazionale si porta dietro. E se pensavate che il nuovo Mondiale per Club, quello a 32 squadre made in USA, fosse solo una copia patinata del Mondiale vero, vi sbagliavate di grosso.

