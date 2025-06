Il mistero del Sempre Innocente della Giostra Paccinelli l’autore teatrale che scrisse le regole

Nel cuore dell’Aretino del Seicento, si cela un affascinante enigma: il “sempre innocente” della giostra Paccinelli e il suo autore teatrale, Luca Berti. Tra feste sfolgoranti e regole misteriose, si dipana un racconto che ancora oggi cattura l’immaginazione degli appassionati di storia e letteratura. Ma quale segreto si nasconde dietro questa figura enigmaticamente innocente? Scopriamolo insieme.

Luca Berti Una delle opere letterarie meglio conosciuta fra le tante prodotte dagli eruditi aretini del Seicento è sicuramente quella intitolata "Feste celebrate in Arezzo l’anno MDCCLXXVII (1677) dall’Accademia degli Oscuri, e suo Principe, per la solennità di San Niccolò, inviate dall’Accademico Discorde detto il Sempre Innocente all’illustrissimo signor Barone de’ Siri". Nell’opuscolo, stampato in città nel 1678 con l’inedita marca tipografica “All’Insegna del Sole” (mai più utilizzata in seguito), si dà conto dei variegati festeggiamenti svoltisi l’anno precedente in città per una decina di giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it