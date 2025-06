Il misterioso puma di Venarotta diventa star dei social

Il misterioso puma di Venarotta conquista i social, diventando una vera star tra meme, teorie e occhiatacce. Tutti parlano di questa creatura sconosciuta che aleggia nelle campagne del Piceno, tra timori e battute ironiche. Ma qual è la verità dietro questa leggenda urbana? La risposta potrebbe sorprenderti: in un mondo dove il mistero si trasforma in viralità , nulla è come sembra, e questa storia è destinata a far parlare ancora molto...

Ascoli, 22 giugno 2025 – C’è chi è convinto di avere una bestia feroce che lo aspetta fuori casa, chi minimizza e chi la butta sul ridere, con meme esilaranti sui social. Una cosa è certa, del puma di Venarotta ne parlano tutti, nel Piceno e non solo. Una notizia che ha iniziato a diffondersi qualche settimana fa, ma che rapidamente sui social ha fatto il record di post e condivisioni di articoli, anche piuttosto discutibili: del resto non è la prima volta che si narra di animali selvatici esotici pronti a saltar fuori dalle campagne con il favore delle tenebre. Partiamo dall’inizio: il 29 maggio partono le prime segnalazioni di una giovane leonessa avvistata nel territorio di Venarotta, per la precisione a Galligiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il misterioso puma di Venarotta diventa star dei social

