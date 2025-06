Il Ministro Giorgetti mette la firma | questo è il mio Bonus per i lavoratori | Basta una domandina all’Inps e sei a posto

Il ministro Giorgetti mette la firma sul Bonus contributivo INPS 2025, un incentivo pensato per chi desidera lavorare di più e beneficiare di vantaggi economici concreti. Con una semplice domanda all’INPS, i lavoratori in possesso dei requisiti possono ottenere questo bonus, favorendo così una pensione anticipata o un prolungamento della carriera. Scopri come approfittarne e trasformare questa opportunità in vantaggi tangibili per il tuo futuro.

Bonus contributivo Inps 2025, un incentivo per chi sceglie di lavorare di più, ecco come farselo assegnare. Nel 2025 prosegue la misura introdotta per incoraggiare i lavoratori a posticipare la pensione, a fronte di un vantaggio economico diretto in busta paga. Chi matura i requisiti per la pensione anticipata – tramite Quota 103 o secondo le regole della riforma Fornero – può decidere di rimanere al lavoro ancora per qualche anno e accedere a un bonus contributivo. La misura prevede che la quota di contributi normalmente versata all'Inps venga trattenuta dal lavoratore stesso, aumentando lo stipendio netto mensile.

