Il Michelangiolo piange la prof Prati lettera struggente degli studenti | Grazie per averci insegnato a vivere

Il liceo Michelangiolo piange la perdita di Chiara Prati, una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di studenti e colleghi. Con il suo sorriso gentile e il metodo coinvolgente, ci ha insegnato non solo a vivere, ma a riscoprire il valore della passione e dell’ascolto. La sua memoria vive nei nostri ricordi più preziosi, e il suo insegnamento continuerà a guidarci, in un abbraccio che supera ogni addio.

Firenze, 22 giugno 2025 – Era entrata in punta di piedi, con lo sguardo gentile e i libri sottobraccio, nel 2019, al liceo Michelangiolo. Da allora, Chiara Prati era diventata piĂą di una professoressa di italiano e latino: per i suoi studenti è stata una guida, una confidente, una voce rassicurante nei momenti di smarrimento. Il suo modo di insegnare non era fatto solo di grammatica e versioni, ma di ascolto, passione e cura. La sua scomparsa improvvisa, a soli 60 anni, ha lasciato senza fiato l'intera comunitĂ  scolastica. In tanti, ieri, hanno gremito la chiesa dei Sette Santi in viale dei Mille per l'ultimo saluto: colleghi, ex ed attuali alunni, amici.

