Il Milan ha messo nel mirino Francesco Camarda, talento classe 2008, destinato a un futuro brillante. Dopo aver proposto un rinnovo e un prestito all’Udinese, il giovane attaccante dovrà affinare le sue qualità in prestito, per crescere e non disperdere le sue potenzialità . Un percorso strategico che potrebbe regalarci presto grandi soddisfazioni. La sua storia è appena agli inizi, ma il suo talento promette di lasciare il segno.

Il Messaggero Veneto - Inchiesta su Solet dell'Udinese per presunta violenza sessuale. Un testimone: "Rapporto consenziente" - "Il Messaggero Veneto riporta un'inchiesta su Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, accusato di presunta violenza sessuale.

