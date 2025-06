Il mercato della pallavolo modenese Beca Spezzanese altri tre colpi | Miselli Quartarone e Cassandra

Il mercato della pallavolo modenese si infiamma con tre nuovi arrivi di peso per la Beca Spezzanese: Miselli, Quartarone e Cassandra. Le squadre modenesi, dall’A3 alla B2, stanno definendo i roster per una stagione tutta da vivere, con il settore maschile in prima linea. Tra conferme e colpi di scena, il panorama locale si prepara a regalare emozioni intense: ecco come si sta delineando il futuro delle nostre formazioni.

Si va sempre più delineando il quadro delle squadre modenesi impegnati nei campionati dalla A3 maschile alla B2 femminile. È soprattutto il settore maschile ad animare il mercato: in attesa delle mosse della Stadium Mirandola, sono le squadre di B le più attive, partendo dalla Beca Spezzanese, che conferma l’arrivo di Matteo Bertoli dal disciolto Ortona di A3, ma anche il ritorno del centrale Andrea Miselli, dal Mantova (A3), e quello della coppia ex-Ama S.Martino composta dal palleggiatore Quartarone e dalla banda Giampaolo Cassandra. Confermati, oltre al bomber Alessandro Bartoli, Giovanni Menabue, e la coppia dei centrali Morselli e Lodi, anche se qui c’è da attendere l’ufficializzazione: torna da Parma anche Andrea Serafini, figlio d’arte di Imma Lenoci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato della pallavolo modenese. Beca Spezzanese, altri tre colpi:. Miselli, Quartarone e Cassandra

