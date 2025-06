Il Mattino | Lukaku resta con Conte no all’Arabia E ora il Napoli sogna il colpo Nunez

Romelu Lukaku sceglie di restare fedele al Napoli e a Conte, lasciando da parte le sirene dell’Arabia Saudita. Con un’offerta da 15 milioni all’anno, il belga ha preferito consolidare il suo futuro in azzurro, mentre il club partenopeo sogna in grande con Nunez. L’estate di Big Rom si prospetta finalmente all’insegna della stabilità e delle ambizioni. La città partenopea si prepara a vivere una stagione da protagonista, con il mercato che promette emozioni.

"> Romelu Lukaku ha detto no all’Arabia Saudita. Nonostante un’offerta da 15 milioni a stagione, l’attaccante belga ha rifiutato ogni proposta ribadendo il suo impegno con il Napoli e con Antonio Conte, pronto a rispettare il triennale già firmato. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, stavolta per Big Rom è un’estate finalmente serena, dopo quella da separato in casa con il Chelsea nel 2023 e l’arrivo in azzurro nelle ultime ore di mercato. Intanto, tiene banco la questione Osimhen. La clausola da 75 milioni scadrà il 15 luglio, ma ciò non limita il margine del Napoli, che potrebbe anche chiedere di più per lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Lukaku resta con Conte, no all’Arabia. E ora il Napoli sogna il colpo Nunez”

Il Napoli punta l'attaccante del Bologna. A Conte piacciono altri due calciatori come nuovo centravanti da alternare o affiancare a Lukaku

