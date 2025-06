Il maresciallo sposa la sua adorata compagna

In un’atmosfera magica tra le affascinanti mura di Villa Crescente, ieri 21 giugno si è celebrato il matrimonio tra il maresciallo Fabio Barbaro e la sua amata Veronica Mazza. Circondati dall’amore dei loro figli Giulio e Zaccaria, hanno dato vita a una cerimonia emozionante officiata dal sindaco Gabriele De Boni. Un giorno speciale che rimarrà scolpito nel cuore di tutti i presenti, testimonianza di un amore forte e duraturo.

La splendida cornice di villa Crescente ha fatto da cornice ieri 21 giugno al matrimonio tra Fabio Barbaro e Veronica Mazza alla presenza dei loro due figli Giulio e Zaccaria. A celebrare le nozze il sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni.

