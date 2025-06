Il mare più bello? Ecco la top five In Italia la Blue economy vale oro

Il mare italiano si conferma un tesoro prezioso, con una Blue Economy in forte crescita e ricca di opportunità. Dai numeri impressionanti alle località a cinque vele, il settore sta diventando un vero e proprio motore di sviluppo sostenibile. Scopriamo insieme quali sono le eccellenze che rendono il nostro patrimonio marittimo un oro blu da valorizzare e proteggere.

Roma, 22 giugno 2025 – In Italia la Blue economy vale come l’oro ed è sempre più a cinque vele. A portare in primo piano numeri di settore ed esperienze balneari di successo, a partire dalle località a cinque vele 2025, è Legambiente in occasione della seconda edizione del Forum Blue Economy organizzato nei giorni scorsi a Roma nell’ambito del progetto europeo Life Sea.Net. Nella Penisola, stando agli ultimi dati disponibili, la Blue economy rappresenta il 10,2% del Pil italiano, conta un giro d’affari di 47 miliardi di euro all'anno, dando lavoro a un milione di persone. Core business il Mar Mediterraneo - uno dei più importanti hotspot di biodiversità che ospita oltre 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mare più bello? Ecco la top five. In Italia la Blue economy vale oro

