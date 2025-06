Il Manchester United su Kean ma c' è la maxi clausola Fiorentina occhio anche ai sauditi

Il Manchester United punta forte su Kean, l’attaccante della Fiorentina, con una maxi clausola da 52 milioni valida a luglio. I Red Devils monitorano attentamente la situazione, ma occhio anche ai sauditi, pronti a inserirsi nella corsa. Una trattativa calda e ricca di sorprese: il futuro di Kean potrebbe cambiare in un battito di ciglia. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperanno le prossime settimane di mercato.

I Red Devils hanno messo gli occhi sull'attaccante viola, che dal 1° al 15 luglio ha una clausola rescissoria da 52 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Manchester United su Kean, ma c'è la maxi clausola. Fiorentina, occhio anche ai sauditi

Calciomercato Fiorentina, il Manchester United piomba su Kean: può pagare subito la clausola, la situazione - L’estate di Moise Kean si preannuncia infuocata, con il Manchester United pronto a piazzare il colpo e pagare subito la clausola rescissoria da 52 milioni di euro.

