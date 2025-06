Il lutto Il Carpi piange lo storico tifoso Egidio Caruso E la società ritira l’abbonamento numero 1

passione incondizionata per il Carpi, ma anche per il suo spirito di comunità e dedizione. Un vero esempio di lealtà che lascia un vuoto profondo nel cuore dei tifosi e della città stessa. In suo onore, la società ha deciso di ritirare l’abbonamento numero 1, simbolo della sua fedeltà infinita. Il ricordo di Egidio Caruso resterà indelebile, come un faro che continuerà a illuminare la passione biancorossa.

Fra qualche settimana sarebbe stato lì in fila, davanti a tutti, per rinnovare come al solito la sua tessera di abbonato numero 1. Il Carpi piange uno dei suoi tifosi storici, Egidio Caruso, che a 81 anni compiuti lo scorso 8 maggio si è spento nella notte fra venerdì e sabato, circondato dall'affetto dei suoi cari, la moglie Loredana, i figli Stefano e Cristina e le nipoti Alice e Francesca. Caruso era molto conosciuto in città non solo per la grande passione per il Carpi. Venditore di auto negli anni '80 e impegnato nel volontariato, aveva avviato assieme alla moglie l'attività della CarpiCaravan, punto riferimento fino al 2005 per tutti i camperisti della zona e tante volte col caravan aveva seguito il Carpi in giro per l'Italia.

