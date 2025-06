Il lotto di viale Vittorio Veneto torna all’asta

Il lotto residenziale di Viale Vittorio Veneto torna all'asta, offrendo un'opportunità unica per investitori e acquirenti attenti alle potenzialità di questa zona strategica. Dopo essere stato tra i beni del fallimento dell’immobiliare Contardi del 2019, questa vendita rappresenta non solo un passo importante nel recupero dell’area, ma anche una chance da non lasciarsi sfuggire per contribuire alla trasformazione urbanistica e viabilistica del quartiere. La sua evoluzione potrebbe cambiare il volto di Viale Vittorio Veneto.

Il lotto residenziale di viale Vittorio Veneto è di nuovo all’asta al miglior offerente dopo essere finito tra i beni del fallimento dell’immobiliare Contardi, decretato nel 2019. La circostanza non è da relegare tra i passaggi formali eseguiti dal curatore fallimentare. Assume anzi valenza cruciale visto che, nel comparto, esistono alcune opere compensative a oggi realizzate per metà ma strategiche per l’ assetto viabilistico nella zona alle porte di San Fiorano e Fombio. Infatti resta ancora da completare la nuova bretella che da via Forlanini deve sbucare in viale Buonarroti. È un lavoro da circa 800mila euro (a oggi ci sono solo una rotonda incompleta e una porzione di mini-variante) che al momento, se il comparto fosse venduto, sarebbe di competenza del privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il lotto di viale Vittorio Veneto torna all’asta

Lavori in viale Vittorio Veneto. Ecco come cambia la viabilità - Al via lunedì i lavori per il completamento dell’asfalto in viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Carso e il vialetto sud di piazza XX Settembre. Lo riporta ilrestodelcarlino.it