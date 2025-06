Il look corset style di Taylor Swift a New York è 1989 coded

Benvenuti nel cuore pulsante di New York, dove Taylor Swift ha portato il suo stile inconfondibile in una serata indimenticabile. La regina del pop, con un look corset ispirato al suo iconico album 1989, ha catturato l’attenzione di tutti, mentre lasciava il ristorante mano nella mano con Travis Kelce. Un’intensa combinazione di moda e storytelling, pronta a far sognare i suoi fan e alimentare le infinite teorie dei Swifties.

Welcome to New York, Taylor Swift! La nostra queen del pop ha trasformato una semplice cena a New York in un omaggio glamour al suo iconico passato ( 1989 ), ma anche una serie di pazze teorie dei suoi swifties. Insieme a Travis Kelce, suo boyfriend ormai inseparabile, la cantante è stata fotografata mentre lasciava mano nella mano un ristorante della cittĂ , con un outfit super 1989 coded. Taylor Swift in total look 1989 a New York con Travis Kelce. Se Kelce ha scelto un look casual e sportivo, con t-shirt bianca “US Soccer” e shorts coordinati, Taylor Swift ha invece optato per una mise che sembrava uscita direttamente dal 2014, in piena era 1989. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il look corset style di Taylor Swift a New York è 1989 coded

In questa notizia si parla di: newyork - taylor - swift - look

Trump critica Bruce Springsteen e Taylor Swift per posizioni politiche e interventi esteri - Donald Trump ha recentemente riservato dure critiche a Bruce Springsteen e Taylor Swift, rispondendo alle loro posizioni politiche e interventi esteri.

Dove Cantano i Gamberi: Il Successo Streaming Imprevisto con la Magia di Taylor Swift - "Dove cantano i gamberi", il film mystery ispirato al bestseller omonimo, sta dominando le classifiche di streaming grazie anche a una straordinaria colonna sonora firmata da Taylor Swift.

Taylor Swift, cena intima a New York con l’amica Selena Gomez; Taylor Swift e le altre star agli MTV Video Music Awards 2024; Gli stivaletti di Taylor Swift per lanciarsi nelle nuove avventure.

Taylor Swift (è ufficiale) ha lanciato la moda dei corset dress: il suo look total Vivienne Westwood a New York - Taylor Swift e Zoë Kravitz a cena a New York: la popstar sfoggia un look only Vivienne Westwood Per questa occasione, Swift ha optato per un look audace che riflette il suo stile eclettico e ... Da msn.com

Taylor Swift per l’uscita a New York con Travis Kelce indossa un outift 1989 (Taylor’s Version) coded - Taylor Swift e Travis Kelce: un’uscita di stile con Blake Lively e Ryan Reynolds a New York Per l’occasione, Taylor Swift ha indossato ... Scrive msn.com