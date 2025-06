Il lago della vendetta il film stasera in tv | trama e cast

Il lago della vendetta, il nuovo thriller che tiene col fiato sospeso, va in onda questa sera in prima visione su Rai 2. Ambientato tra paesaggi montani mozzafiato, il film svela un segreto oscuro e un mistero irrisolto che riemerge improvvisamente due anni dopo. Diretta da Didier Bivel, questa pellicola promette suspense e colpi di scena sorprendenti, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio che mette alla prova il confine tra verità e inganno. Non perderlo!

Un paesaggio montano suggestivo, una tragedia inspiegabile e un mistero che si riapre due anni dopo. Oggi, domenica 22 giugno, in prima visione assoluta su Rai 2, dalle ore 21.00 va in onda "Il lago della vendetta", un giallo psicologico ad alta tensione diretto da Didier Bivel.

