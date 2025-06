Il lago della vendetta è ispirato a una storia vera? La tragedia che ha colpito quattordici persone

Preparati a immergerti in un mondo di suspense e mistero con "Il lago della vendetta", il thriller psicologico francese che ha catturato l’attenzione di tutti. Diretto da Didier Bivel, il film si ispira a una storia vera drammatica, quella di una tragedia che ha coinvolto quattordici persone. Scopri come eventi reali hanno plasmato questa avvincente narrazione, visibile questa sera in prima visione assoluta su Rai 2.

Il film Il lago della vendetta, in onda su Rai 2, è ispirato a una storia vera accaduta?. Scopri tutti i dettagli che hanno influenzato la sceneggiatura del thriller psicologico diretto da Didier Bivel. Va in onda questa sera, domenica 22 giugno 2025, alle 21.00 su Rai 2 in prima visione assoluta Il lago della vendetta, thriller psicologico francese diretto da Didier Bivel, noto in patria con il titolo La Fulgurée. La pellicola è ispirata ad una storia vera e prende il via da un evento drammatico e inspiegabile: un uomo muore fulminato nel giorno delle sue nozze. Due anni dopo, i sopravvissuti a quell'incidente tornano nello stesso luogo per commemorarlo, ma una misteriosa catena di delitti sconvolge la reunion. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il lago della vendetta è ispirato a una storia vera? La tragedia che ha colpito quattordici persone

