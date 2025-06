Il ladro che utilizza un furgone clonato per le sue scorribande criminali

L’attività degli agenti del V gruppo Prenestino si è rivelata decisiva nella cattura di un ladro esperto, che utilizzava un furgone clonato per le sue scorribande criminali. Un uomo di 37 anni con precedenti per reati predatori è stato rintracciato nella zona di Villa Gordiani. La scena si conclude con la sua cattura, rafforzando il senso di sicurezza dei cittadini e dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nell’affrontare il crimine.

