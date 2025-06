Il Gala e i Taobuk Awards a Taormina premiata l’eccellenza senza confini

Il Gala e i Taobuk Awards a Taormina si confermano come un appuntamento imperdibile, dove l’eccellenza senza confini trova il suo palcoscenico. Quest’anno, il tema “Confini, da superare, anzi da vivere” ha ispirato una serata ricca di emozioni, in un teatro antico gremito di pubblico appassionato. L’evento che ogni anno celebra il talento, la cultura e l’incontro tra mondi diversi, si prepara a lasciare ancora una volta un segno indelebile nel cuore di tutti.

Confini, da superare, anzi da vivere per avvicinarsi e dialogare. È il tema della quindicesima edizione del festival Taobuk, ed è stato il filo conduttore della serata di gala svoltasi in un teatro antico stracolmo di quel pubblico che ha seguito in queste giornate gli appuntamenti del festival letterario e che non è voluto mancare nella sua serata più importante. L’evento che ogni anno celebra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini

In questa notizia si parla di: gala - taobuk - confini - awards

Personalità e studenti italoamericani premiati dalla Fondazione Sons of Italy al 36° Gala dei National Education & Leadership Awards - Un trionfo di talento e cultura! Al 36° Gala dei National Education & Leadership Awards, la Sons of Italy Foundation ha celebrato studenti italoamericani di grande spessore, premiando anche illustri personalità del governo e delle arti.

Domenica 22 Giugno a Taobuk 2025, il Palazzo dei Congressi (IV piano) ospita l'appuntamento Senza Confini - La visione di Orazio Tomarchio 22 giugno | 19:00 Taofud - Palazzo dei Congressi (IV piano) Ingresso libero fino a esaurimento posti Il fond Vai su Facebook

TAOBUK Vai su X

Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini; La notte dei Taobuk Awards. Il Gala al teatro Antico di Taormina celebra le eccellenze del nostro tempo; Da Taobuk un appello a superare i confini e per la pace.

Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini - Questa sera l’altro grande evento: l’Horcynus Orca “rivive” al Teatro antico ... Scrive msn.com

Taormina International Book Festival, la serata di gala al Teatro Antico con i Taobuk Awards: un appello a superare i confini e per la pace - Il tema dei confini che non devono dividere ma che anzi vanno superati per favorire il dialogo e la pace, attorno al quale si è snodata la quindicesima edizione del festival letterario Taobuk, è stato ... Segnala ilsicilia.it