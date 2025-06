Il Gala e i Taobuk Awards a Taormina premiata l’eccellenza senza confini FOTO

Il gala e i Taobuk Awards a Taormina sono un’occasione unica per celebrare l’eccellenza senza confini, un tradizionale appuntamento che unisce cultura, talento e dialogo. Questa quindicesima edizione ha ribadito come superare i confini sia il modo migliore per avvicinarsi agli altri e arricchirsi. In un teatro antico gremito di pubblico entusiasta, si è rafforzato il messaggio: i confini sono sfide da vivere, non barriere da temere. L’evento che ogni anno celebra...

Confini, da superare, anzi da vivere per avvicinarsi e dialogare. È il tema della quindicesima edizione del festival Taobuk, ed è stato il filo conduttore della serata di gala svoltasi in un teatro antico stracolmo di quel pubblico che ha seguito in queste giornate gli appuntamenti del festival letterario e che non è voluto mancare nella sua serata più importante. L’evento che ogni anno celebra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini FOTO

In questa notizia si parla di: gala - taobuk - confini - awards

Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini - Il Gala e i Taobuk Awards a Taormina si confermano come un appuntamento imperdibile, dove l’eccellenza senza confini trova il suo palcoscenico.

Domenica 22 Giugno a Taobuk 2025, il Palazzo dei Congressi (IV piano) ospita l'appuntamento Senza Confini - La visione di Orazio Tomarchio 22 giugno | 19:00 Taofud - Palazzo dei Congressi (IV piano) Ingresso libero fino a esaurimento posti Il fond Vai su Facebook

TAOBUK Vai su X

Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini; Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini; La notte dei Taobuk Awards. Il Gala al teatro Antico di Taormina celebra le eccellenze del nostro tempo.

Il Gala e i Taobuk Awards, a Taormina premiata l’eccellenza senza confini - Questa sera l’altro grande evento: l’Horcynus Orca “rivive” al Teatro antico ... Lo riporta msn.com

Taormina International Book Festival, la serata di gala al Teatro Antico con i Taobuk Awards: un appello a superare i confini e per la pace - Il tema dei confini che non devono dividere ma che anzi vanno superati per favorire il dialogo e la pace, attorno al quale si è snodata la quindicesima edizione del festival letterario Taobuk, è stato ... Da ilsicilia.it