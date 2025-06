Il Forno di Matteo riparte con Leda

Il Forno di Matteo si prepara a tornare con una nuova energia e un volto familiare: Enkeleda Gurra, conosciuta come Leda, ha preso le redini del locale in via Crescimbeni. Riaperto dopo un breve periodo di chiusura per rinnovo e cambio di proprietà , il punto vendita promette di restituire ai clienti i sapori autentici di sempre, unendo tradizione e innovazione. Perché la passione e il rispetto per la qualità sono il vero cuore di questa rinascita...

Riapre domani il punto vendita de Il Forno di Matteo in via Crescimbeni, rimasto chiuso al pubblico nel corso delle ultime settimane per permetterne un cambio di proprietà e qualche piccolo lavoro di riammodernamento interno al locale. A rilevare l’attività è stata Enkeleda Gurra, Leda per i clienti, 27enne già dipendente del forno. "Ho lavorato quattro mesi nel punto vendita e avevo avuto già modo di vedere che l’attività andava bene. Per questo, quando ho saputo che Matteo voleva cederlo, ho deciso di rilevare il negozio. Sono fiduciosa perché so che il nostro lavoro è apprezzato da tanti". Nonostante la novità , nessun cambiamento effettivo per la vendita dei prodotti che caratterizzano l’attività , riforniti sempre dal laboratorio di Matteo Paparelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Forno di Matteo" riparte con Leda

