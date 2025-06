Il figlio del vigilante Franco Della Corte ucciso alla stazione di Piscinola assunto dalla società dei treni

Una storia di speranza e rinascita: Giuseppe, figlio di Franco della Corte, il vigilante vittima di un tragico evento nel 2018 alla stazione di Piscinola, ha coronato il suo sogno vincendo il concorso dell'Eav. Con determinazione e rispetto per l’eredità del padre, ora si appresta a iniziare un nuovo capitolo nel mondo dei trasporti regionali. Una testimonianza di coraggio e perseveranza che ispira a non arrendersi mai. Continua a leggere.

Giuseppe, figlio di Franco della Corte, il vigilantes ucciso nel 2018 alla Stazione di Piscinola, ha vinto il concorso dell'Eav e sarà assunto dalla società dei trasporti regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - franco - corte - ucciso

Ucciso in auto con l’amico, la madre di Giuseppe Fusella: “Nessuno mi ridarà mio figlio, ma giustizia è stata fatta” - La madre di Giuseppe Fusella, ucciso insieme a un amico, esprime la sua gratitudine dopo la condanna all'ergastolo di Vincenzo Palumbo.

(? Carlo Testa) «Dovevo morire io, non tu Carlo figlio mio». È un dolore straziante quello di Maria, la madre del brigadiere ucciso. È disperata, piange accanto al feretro del figlio. Vicino a lei, il marito, l'altro figlio, la moglie di Carlo e le figlie gemelle che a Vai su Facebook

Il figlio del vigilante Franco Della Corte ucciso alla stazione di Piscinola assunto dalla società dei treni; De Gregorio: «Il figlio del vigilante ucciso assunto in Eav»; «Giuseppe Della Corte, figlio del vigilante ucciso nella stazione di Scampia, sarà assunto all'Eav».

De Gregorio: «Il figlio del vigilante ucciso assunto in Eav» - Infatti ha superato il concorso per categorie protette e verrà assunto in Eav». msn.com scrive

Omicidio Colleoni, confermata la condanna a 21 anni per il figlio Francesco - La Corte d’Assise di Brescia, presieduta da Giulio Deantoni, ha confermato la condanna di primo grado a 21 anni nei confronti di Francesco Colleoni per l’omicidio del padre Franco: la sentenza ... Da bergamonews.it