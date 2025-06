il falco pellegrino bloccato nella chiostrina di un palazzo

Un giovane falco pellegrino, intrappolato nella chiostrina di un palazzo nei pressi di Termini, ha attirato l’attenzione dei vigili del fuoco. Con abilità e dedizione, i caschi rossi sono intervenuti per liberarlo, regalando a questa straordinaria creatura una seconda possibilità di volare libero nel cielo romano. La loro prontezza dimostra ancora una volta quanto la protezione degli animali sia una priorità in città.

Bloccato nella chiostrina di un palazzo. Un falco pellegrino, liberato dai vigili del fuoco nella zona di Termini, all'Esquilino. Falco pellegrino nella chiostrina I caschi rossi del comando provinciale di Roma sono stati inviati in via Volturno per il recupero di un giovane falco. 🔗 Leggi su Romatoday.it