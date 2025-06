il duplice suicidio fra mille dubbi

L’estate del 1989 in Italia si macchiò di un’ombra drammatica: il duplice suicidio che lasciò mille dubbi e un senso di inquietudine profonda. Quella calda notte tra il 27 e il 28 giugno, una scoperta scioccante nel cuore della Versilia aprì un capitolo oscuro, intrecciato con misteri irrisolti e storie di amore e morte. Un episodio che ancora oggi alimenta interrogativi e suspence, mantenendo viva la memoria di un’estate nera e senza risposte.

L’estate noir nel 1989 – passata alla storia per il giallo della ‘Circe della Versilia’, una storia di amore e morte – venne aperta a giugno da una vicenda che per un paio di ore sembrò essere un’appendice drammatica delle geste del ‘mostro di Firenze’ che fino a pochi anni prima aveva punteggiato le colline fiorentine. La scoperta in una calda serata di domenica, fra il 27 e il 28 giugno, di due corpi senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in una discarica dismessa sulle colline di Massaciuccoli mandò le redazioni di mezza Italia in fibrillazione: il ‘mostro di Firenze’ aveva (e ha ancora) un alone di mistero all’ennesima potenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it