Il docente italiano in fuga dall’Iran | Bombe e case in fiamme Ora c’è meno dissenso

L’Italia perde uno dei suoi docenti più stimati, costretto a fuggire dall’Irán tra bombe e case in fiamme. Raffaele Mauriello, storicamente impegnato nella formazione di studenti iraniani e italiani, racconta la sua rocambolesca fuga che dura appena 24 ore, simbolo di un’Italia che oggi si trova sempre più lontana dal supporto ai suoi intellettuali all’estero. Un esempio che ci invita a riflettere sul valore della libertà e della cultura in tempi di crisi.

Avellino, 22 giugno 2025 – "Una fuga rocambolesca da Teheran a Baku, mi sembrava di essere sul set del film Il ponte delle spie, è stata un'avventura durata 24 ore". Raffaele Mauriello, avellinese di 51 anni, è uno storico che insegna alla Facoltà di Letteratura Persiana e Lingue Straniere dell'Università 'Allameh Tabataba'i 'di Teheran, oltre a tenere un master in "Geopolitica e Sicurezza Globale" alla Sapienza di Roma. "Vivo da 11 anni a Teheran durante l'anno accademico, ma frequento la regione da 25. Mia moglie è iraniana e mia figlia è nata cinque anni fa a Teheran, anche se per la legge è italiana perché prende la cittadinanza del padre".

