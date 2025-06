Il discorso di Trump dopo l'attacco degli Usa in Iran | Ora Teheran faccia la pace o sarà una tragedia

Dopo il raid statunitense sui siti nucleari iraniani, il mondo si interroga sulle prossime mosse di Teheran. Il discorso di Trump ha acceso un dibattito acceso tra speranze di pace e timori di escalation. La stabilità regionale dipende ora dalla scelta dell'Iran: abbracciare la pace o cadere in una spirale di conflitto. In questo scenario cruciale, le decisioni future potrebbero cambiare per sempre il volto del Medio Oriente.

Poco dopo il bombardamento degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran, il presidente Donald Trump ha parlato alla popolazione dalla Casa Bianca. Trump ha rivendicato uno "spettacolare successo" - che non è ancora confermato - e ha detto che ora è stata "cancellata una minaccia a Israele". Poi ha detto che l'Iran deve "fare la pace", o ci sarà "una tragedia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trump - iran - pace - sarà

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

Trump: "Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata". Mosca ha proposto di partecipare al dialogo con l'Iran - In un mondo sempre più complesso e in tensione, le parole di Trump e Putin rivelano la delicatezza di un equilibrio instabile.

Salvini l'aveva detto "sarà l'anno della pace"... #Trump #guerra #Iran #StatiUniti #22giugno Vai su X

Il messaggio alla nazione di Trump dopo i raid sui siti nucleari: "Teheran faccia la pace o sarà una tragedia". La tv di Stato iraniana: "Ora ogni cittadino statunitense è un obiettivo" Vai su Facebook

Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Ora la pace o ci sarà una tragedia'. Teheran: 'E' guerra' LA DIRETTA; Trump dalla Casa Bianca spiega agli americani l'attacco all'Iran: Ora la pace o sarà catastrofe per Teheran; Trump: ora la pace, altrimenti sarà una tragedia per l’Iran.