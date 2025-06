Il dialogo unica arma vincente La strategia del colonnello Paglia

Il nostro Paese sta dimostrando come il dialogo e la strategia siano le armi più efficaci per affrontare contesti di crisi internazionale. La mossa preventiva dell’Italia, unita a una diplomazia più incisiva, rappresenta un esempio di sapienza politica e lungimiranza. In un mondo sempre più complesso, il vero vincitore sarà chi saprà coniugare coraggio e intelligenza, proteggendo i propri cittadini senza mai perdere di vista l’obiettivo della pace.

"L'attacco Usa all'Iran mette in evidenza 2 aspetti, il primo è che l'Italia si è mossa in anticipo, mettendo in sicurezza i propri uomini, la seconda è che la diplomazia dev'essere più incisiva. È l'unica cosa che possiamo fare cercando di non farci trovare impreparati. Dispiace sempre per i civili che non meritano tutto questo: chi paga sono sempre loro e coloro che indossano l'uniforme, rischiando la vita in prima linea. Il nostro Paese sta operando nel miglior modo possibile affinché i nostri soldati siano al sicuro. L'auspicio è che non si interrompa il dialogo, unica arma vincente." Lo ha dichiarato il Ten Col MOVM Gianfranco Paglia, consigliere del Ministro Crosetto, al Tgcom.

