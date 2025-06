Il design Material 3 Expressive sbarca anche su Google Meet

Google Meet si trasforma con il nuovo design Material 3 Expressive, entrando a far parte di un'élite di servizi che adottano un'interfaccia più coinvolgente e dinamica. Questa innovazione promette di migliorare l’esperienza utente, rendendo le videochiamate più intuitive e visivamente accattivanti. Un passo avanti verso un’interfaccia digitale più umana e personalizzata, che coinvolgerà sicuramente gli utenti. Scopriamo insieme come questa novità rivoluzionerà il modo di comunicare online.

Google Meet gets 'Material 3 Expressive' redesign: What has changed? - Google Meet has introduced a Material 3 Expressive redesign, featuring larger buttons and enhanced profile image sizes for big cards. newsbytesapp.com scrive