Il cuore non basta per l’Italia Under21 negli Europei 2025. In una sfida ricca di emozioni, la squadra di Carmine Nunziata si arrende alla Germania e all’arbitro, dopo un combattuto 3-2 ai quarti di finale. Un match che resterà impresso per il coraggio dei giovani talenti italiani e le decisioni che hanno cambiato il corso della partita. La nostra nazionale ha dimostrato determinazione, ma ora il sogno si ferma qui.

Il cuore non basta alla Nazionale italiana di calcio Under21 nei quarti di finale degli Europei 2025. Alla MOL Aréna di Dunajská Streda, in Slovacchia, la squadra allenata da Carmine Nunziata ha perso 3-2 contro la Germania in una partita dalle tante emozioni. Italia in vantaggio al 58? con Luca Koleosho al 58?, raggiunta poi dalla realizzazione di Nick Woltemade al 68?. L’espulsione di Wilfried Gnonto all’81’ cambia la partita, con i tedeschi avanti 2-1 con Nelson Weiper all’87’. Succede di tutto e gli azzurrini rimangono in nove per l’espulsione per comportamento scorretto anche di Mattia Zanotti al 90?, innervosito da un arbitraggio indecente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il cuore non basta: l’Italia U21 resta in 9 e si arrende alla Germania…e all’arbitro

