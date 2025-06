Il Culturista | L' identità e la memoria dei migranti nel racconto poetico di Adrian Paci

Scopri come Adrian Paci trasforma il dolore dell’esilio in poesia visiva, narrando l’identità e la memoria dei migranti attraverso le sue opere. In mostra a Roma, l’artista ci invita a riflettere sulle storie di chi lascia tutto per ricostruire un nuovo senso di appartenenza, dando voce alle emozioni più profonde di chi affronta l’ignoto. Un’occasione unica per esplorare il confine sottile tra identità e memoria nel racconto artistico contemporaneo.

In mostra a Roma le opere dell'artista che racconta l'identità di chi è costretto ad abbandonare la propria nazione, la propria casa, le proprie radici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Culturista: L'identità e la memoria dei migranti nel racconto poetico di Adrian Paci

