Il Cuccurano conferma Ordonselli e punta alle posizioni di vertice.

Il Cuccurano si prepara a dominare anche questa stagione, confermando Ordonselli e il suo staff, e puntando alle posizioni di vertice. Dopo aver definito quasi completamente la rosa, la squadra si muove con determinazione nel mercato, pronta a sfidare le avversarie nella Seconda Categoria, girone B. La strategia è chiara: consolidarsi e crescere, perché il meglio deve ancora venire.

Per adesso è prima sul mercato, nel senso che ha giĂ definito o quasi la rosa della squadra, poi in campionato si vedrĂ . Di certo il Cuccurano si è mosso subito per programmare la prossima stagione sportiva (Seconda categoria, girone B). "Abbiamo deciso – spiega il presidente Gloriano Busca – di affrontare la prossima stagione sportiva confermando l’allenatore Tommaso Ordonselli con il suo staff per il grandissimo lavoro svolto nella stagione precedente, concordando insieme a lui il programma per la nuova stagione: restringere leggermente la rosa per rendere tutti i ragazzi che ne faranno parte protagonisti; L’obiettivo rimarrĂ quello di arrivare nelle primissime posizioni nel campionato di seconda categoria ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it