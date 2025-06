Il costo nascosto dei figli quando crescere un bambino diventa un privilegio economico | il primo costa il 75% del reddito DATI Ocse

In un’Europa dove crescere un figlio richiede il 75% del reddito familiare, il caro vita e i costi nascosti stanno trasformando la genitorialità in un privilegio economico. Un nuovo rapporto dell’OCSE sfida la narrativa tradizionale sulla crisi demografica, evidenziando come il vero problema non sia solo la denatalità, ma il peso economico che questa comporta. È giunto il momento di riconsiderare le politiche a supporto delle famiglie e della natalità.

Un nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ribalta la prospettiva tradizionale sulla crisi demografica europea. Non è la denatalità il problema principale, ma il costo crescente della genitorialità che trasforma avere figli da scelta naturale a privilegio economico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

