Bene che ci sia una mobilitazione generale per promuovere la pace e contrastare le tensioni globali. In una Roma infuocata, le strade si riempiono di voci e proteste contro il riarmo e le politiche belliche, coinvolgendo associazioni, studenti e cittadini capaci di far sentire forte il loro messaggio di speranza e resistenza. È un momento cruciale per l’Italia e il mondo, in cui la voce della società civile può davvero fare la differenza.

In una Roma infuocata si snodano i cortei per la pace, i più radicali – quelli di Potere al Popolo, Usb e studenti palestinesi – che se la prendono con Elly Schlein e Ursula von der Leyen "soldatesse di guerra", ma anche contro Meloni e il suo governo – e l’altra, voluta da M5s e Avs e partecipazioni personali di esponenti del Pd, su cui cala a sera, l’inattesa ‘benedizione’ di Pietro Parolin. "Bene che ci sia una mobilitazione generale per evitare la corsa al riarmo ", ha detto il cardinale, appoggiando in questo modo chi si muove in senso contrario, in Europa ma anche dentro il governo. Una posizione che senz’altro ha stupito Palazzo Chigi, ma d’altra parte la posizione vaticana sul tema era nota da tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il corteo contro il riarmo. In piazza 400 associazioni. La ’benedizione’ di Parolin

