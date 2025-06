Il Conservatorio Maderna-Lettimi protagonista nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi

Un’occasione unica che ha visto il Conservatorio Maderna-Lettimi protagonista, portando la musica e l’arte in luoghi di grande spiritualità e storia. Due serate straordinarie, ricche di emozioni e talento, hanno consolidato il ruolo di eccellenza del nostro istituto. La magia della musica ha unito Cesena e Assisi in un evento indimenticabile, celebrando il Giubileo con note che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti.

Il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini ha vissuto una due giorni davvero memorabile con l'allestimento del Concerto per il Giubileo, di scena il 20 giugno alle ore 21 presso la chiesa di S. Agostino di Cesena ed il 21 giugno alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.

