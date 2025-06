Il condominio solidale è realtà il sogno della famiglia Pezzini realizzato con i primi inquilini

Il Condominio Solidale 232 a Viareggio rappresenta molto più di un semplice edificio: è un simbolo di solidarietà, comunità e speranza che prende vita tra le mura di Via Comparini 6. Nato dall’ispirazione di Riccardo Bernardini, questo progetto unico in Italia dimostra come il cuore e la passione possano trasformare il nostro modo di vivere insieme. Un modello ispiratore per un futuro più solidale, dove ogni inquilino contribuisce a creare un vero e proprio sogno condiviso.

Viareggio, 22 giugno 2025 – Via Comparini numero 6: la solidarietà, la generosità del cuore e dell'anima abitano qui. Questo edificio, che si trova all' ex Campo di Aviazione e realizzato con professionalità, maestria e passione da Riccardo Bernardini, architetto viareggino, ha una caratteristica speciale che hanno pochi edifici in Italia. Si contano infatti sulle dita delle mani, uno è a Firenze, i condomini solidale. Un progetto all'avanguardia realizzato grazie alla Fondazione Pasquale e Olga Pezzini, fondazione Ets, che nasce il 16 luglio del 1998 dalla volontà di questa coppia viareggina di scrivere una pagina di solidarietà sociale, che è diventata una pagina della storia della città, perché i condomini solidali sono una forma di solidarietà moderna e all'avanguardia.

