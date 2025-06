Il concerto del Risveglio a Udine il 5 luglio è andato Sold in 24 ore

Il "Concerto del Risveglio" a Udine, in programma il 5 luglio, ha registrato un sold out in appena 24 ore, confermando l’entusiasmo e la passione per questa iniziativa unica. Per il decimo anniversario, l’evento si distingue ancora di più, celebrando una decade di musica e emozioni condivise. Nel tempo, grazie alle esibizioni in acustico di grandi artisti della scena nazionale e internazionale, questa manifestazione si è affermata come un’icona di risveglio culturale e comunitario.

Il “Concerto del Risveglio”, in programma il prossimo 5 luglio a partire dalle ore 7 del mattino nella suggestiva cornice del Castello di Udine, è andato Sold Out: tutti i 2.000 posti disponibili per il concerto sono stati prenotati in poco più di 24 ore. Un risultato speciale che, in occasione decimo compleanno dell’iniziativa, assume un valore ancora più speciale. Nel tempo, grazie alle esibizioni in acustico di grandi artisti della scena musicale italiana, il concerto ideato e realizzato da Vigna Pr in collaborazione con FVG Music Live e il Comune di Udine, si è trasformato nell’appuntamento più atteso dell’estate udinese, capace di fondere musica, bellezza e allegria, fin dalle prime luci del giorno. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Il concerto del Risveglio a Udine il 5 luglio è andato Sold in 24 ore

CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO - Sabato 5 luglio 2025, alle 7:00 del mattino, il Castello di Udine si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per il tradizionale Concerto del Risveglio, inserito nella magica cornice della Notte Bianca udinese.

[CONCERTO SOLD OUT!] Un successo clamoroso per il Concerto del Risveglio del nostro Remo Anzovino del prossimo 5 luglio, le cui prenotazioni sono andate esaurite in meno di 24 ore! Non vediamo l'ora di ritrovarci tutti al Piazzale del Castello di udin

