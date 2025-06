Il comune brianzolo che per una sera si trasforma in un ristorante sotto le stelle

Preparatevi a vivere una notte magica nel cuore di Concorezzo, dove il centro storico si trasformerà in un ristorante sotto le stelle. Sabato 12 luglio, tra sapori autentici, spettacoli coinvolgenti e un tocco di adrenalina, l’appuntamento con “Occasioni di (P)assaggio” promette emozioni indimenticabili. Un’occasione unica per riscoprire il piacere di stare insieme e celebrare la bellezza del territorio. Non mancate!

Concorezzo si prepara ad una serata all'insegna del gusto e dello spettacolo, ma anche dell'adrenalina. Sabato 12 luglio il centro storico si trasformerà infatti per una nuova edizione di "Occasioni di (P)assaggio", l'evento organizzato dall'associazione commercianti con il patrocinio del Comune.

