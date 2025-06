Il completo tre pezzi perde la giacca e conserva il gilet che diventa il nuovo capo feticcio dell' estate

Il completo tre pezzi perde la giacca, lasciando il gilet al centro della scena come il vero protagonista dell’estate 2025. Chi avrebbe mai detto che il gilet da donna, un tempo accessorio vintage d’élite, si sarebbe reinventato per conquistare le trendsetter di tutto il mondo? In primavera, il gilet smanicato diventa l’alleato perfetto per look sofisticati e contemporanei. Ecco cinque outfit da copiare per essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Chi avrebbe detto che il gilet da donna elegante, un tempo relegato all'immaginario del guardaroba vintage, sarebbe diventato il vero protagonista del guardaroba targato Estate 2025? Eppure eccolo qui, capace di conquistare le trendsetter di ogni latitudine e ogni età. In primavera il gilet smanicato è protagonista: 5 look da copiare X Con il suo fascino garbatamente retrò, questo top sartoriale rinasce in chiave contemporanea tra passerelle, street style e look da ufficio. La sua silhouette rigorosa, la versatilità estrema e l'aura granny chic, lo rendono un prezioso must-have trasversale. Perfetto per dare un tono al guardaroba dei mesi più caldi, e per rientrare in ufficio senza affanni.

