Il Comitato treni in orario boccia i vertici regionali

Il Comitato Treni in Orario denuncia con fermezza i vertici regionali, bocciando la gestione delle chiusure estive. Per il quarto anno consecutivo, infatti, i pendolari, turisti e utenti si trovano ad affrontare disagi crescenti a causa di un’organizzazione che non ha saputo contenere i problemi. La situazione, già critica, richiede interventi urgenti: è ora di cambiare rotta per garantire servizi affidabili e puntuali.

La chiusura estiva - per il quarto anno consecutivo, per altro - "non è stata organizzata in maniera tale da contenere i disagi dei pendolari, degli utenti piĂą o meno occasionali e dei numerosi turisti che dall’area metropolitana si dirigono vero le localitĂ turistiche del Lario e della provincia di Sondrio". Al Comitato treni in orario Valtellina e Valchiavenna non è servito neppure aspettare una settimana dall’entrata in vigore, il 15 giugno scorso, dello stop alla circolazione ferroviaria sulla Lecco-Tirano per mettere nero su bianco una vibrata critica all’organizzazione dei bus sostitutivi delle corse in treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comitato treni in orario boccia i vertici regionali

