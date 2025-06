Il centrodestra cerca l’occasione | Voltare pagina

Il centrodestra vede questa crisi come un'opportunità per voltare pagina, colmando la crepa profonda aperta dal terremoto politico. Il silenzio del palazzo comunale e le dimissioni di Ilaria Bugetti segnano la fine di un modello egemonico che ha dominato per decenni, rivelando le fragilità di un sistema di potere ormai logoro. In questo vuoto di potere si apre una nuova fase, pronta a ridisegnare il futuro della città.

Il terremoto politico ha aperto una crepa profonda. Non solo dentro il palazzo comunale, da ieri serrato e silenzioso, ma in "un sistema di potere" che per ottant’anni aveva retto ogni scossa. Le dimissioni di Ilaria Bugetti non sono soltanto la fine traumatica di un mandato, ma qualcosa di più: "la caduta di un modello, di un’egemonia politica targata centrosinistra che ora mostra le sue fragilità". E nel vuoto di potere che si è creato, c’è un centrodestra in fermento, pronto a giocare una partita che non si è mai potuto permettere davvero. Solo una volta, nel 2009, riuscì a conquistare la poltrona più alta del Comune con Roberto Cenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il centrodestra cerca l’occasione: "Voltare pagina"

