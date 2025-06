Il centrocampista toscano torna all’Empoli Degli Innocenti ai saluti | Tante emozioni

il calore di una tifoseria unica. La mia esperienza all’Empoli degli Innocenti resterà sempre nel mio cuore, un capitolo speciale della mia carriera. Questa squadra e questa città mi hanno insegnato tanto, e non vedo l’ora di tornare a vivere emozioni ancora più grandi insieme a voi. Grazie di cuore, Aquilotti: il meglio deve ancora venire!

Il Golfo e la sua gente lasciano un’impronta indelebile nei cuori di chi ha vestito la maglia bianca, anche se solo per un anno. È il caso del centrocampista Duccio Degli Innocenti, 17 partite con le Aquile per un totale di 699 minuti giocati (sei volte da titolare, undici da subentrante), che prima di ritornare alla casa madre Empoli, ha inteso salutare tutti i tifosi aquilotti: "Ci tenevo a ringraziare un’intera città, un gruppo fantastico e una società meravigliosa per una stagione piena di emozioni Di mezzo, purtroppo, c’è stato il mio infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per un po’, ma sto facendo di tutto per tornare il prima possibile a fare quello che amo di più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il centrocampista toscano torna all’Empoli. Degli Innocenti ai saluti: "Tante emozioni»

Il saluto di Degli Innocenti allo Spezia e alla Spezia ? "Grazie per la crescita sia come persona che come calciatore in una piazza che ci ha sostenuti dall'inizio alla fine!" ? L’Empoli non apre alla permanenza in maglia bianca Vai su Facebook

