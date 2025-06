Il centralino del Comune di Tarquinia squilla a vuoto alla fine risponde la polizia locale

Il centralino del Comune di Tarquinia squilla a vuoto, lasciando i cittadini in attesa di risposte fondamentali. Solo dopo ripetute chiamate interviene la polizia locale, evidenziando problemi di efficienza nei servizi pubblici. Un’indagine recente del Codacons su vari piccoli comuni italiani ha rivelato risultati deludenti, e anche Tarquinia non fa eccezione: il primo disco...

Indagine del Codacons sull'efficienza dei servizi nei piccoli comuni. Anche a Tarquinia l'associazione ha effettuato alcuni test sui numeri telefonici messi a disposizione dei cittadini dal Comune. Il risultato, secondo quanto riferisce il Codacons in una nota, è stato deludente: "Un disco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Il centralino del Comune di Tarquinia squilla a vuoto, alla fine risponde la polizia locale"

