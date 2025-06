Il caso Musicultura | Taglio dei contributi? Le spese aumentano così è un problema

musica continui a essere supportata con adeguati contributi pubblici, altrimenti rischiamo di perdere questa preziosa vetrina di talenti e emozioni. Ezio Nannipieri ci invita a riflettere sull'importanza di preservare la magia di Musicultura, affinché il suo impatto possa proseguire a incantare il pubblico e valorizzare la nostra cultura musicale. Solo così potremo garantire che il festival non sia solo un ricordo, ma un patrimonio duraturo per l’Italia.

"Finiamo la corsa, poi parleremo del problema dettato dal possibile taglio di contributi". Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, non vuole assolutamente rompere la magia del Festival che ha regalato momenti unici alla prima serata con la standig ovation per Riccardo Cocciante e per le esibizioni di Tricarico e Vinicio Capossela che hanno incantato il pubblico dello Sferisterio. Ma per mantenere simili livelli occorre che la macchina Musicultura possa contare su finanziamenti certi. "Non è il massimo parlare di tagli in giorni simili, comunque – osserva Nannipieri – è previsto un tavolo tra istituzioni ai primi di luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Musicultura: "Taglio dei contributi?. Le spese aumentano, così è un problema"

In questa notizia si parla di: musicultura - taglio - contributi - problema

Assi di forza, Gambino: "Nessun taglio, il nuovo modello migliora accessibilitĂ e frequenze" - Il dibattito sugli Assi di forza Gambino si intensifica, con il nuovo modello che promette maggior accessibilitĂ e frequenze.

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia - Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilitĂ con i fan, dimostrando che, al di lĂ della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

Il caso Musicultura: Taglio dei contributi?. Le spese aumentano, così è un problema; Tagli della Camera di commercio, è sos Carancini: “A rischio stagione lirica 2016” Cesanelli: “Musicultura in pericolo”.

Contributi, perché non ci sono i soldi per tagliarli - E il governo non li ha Un taglio ai contributi previdenziali per abbassare il cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo del lavoro lordo, che grava sui bilanci delle imprese, e la busta paga ... Da panorama.it

Enti, taglio ai contributi - La legge prevede che la riduzione del punto percentuale si applichi, in via principale, al contributo dovuto alla Cassa assegni familiari (Cuaf). avvenire.it scrive