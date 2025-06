Il cartellone di eventi estivi Tanti ’big’

Quest’estate a Montalcino promette emozioni indimenticabili con un cartellone ricco di musica, cinema e teatro alla suggestiva Fortezza. Da concerti di grandi maestri a serate cinematografiche imperdibili, ogni evento è pensato per coinvolgere e stupire. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento, tra suggestioni storiche e novità artistiche. Non perdete l’occasione di scoprire un calendario che saprà conquistare ogni visitatore.

Un'estate di musica, cinema e teatro, alla Fortezza di Montalcino. Si comincia venerdì alle 18 con 'Bellezza in Fortezza', concerto del Music Score Ensemble con le musiche di Morricone e Zimmer, per un evento organizzato dall'Associazione Poggio d'Oro Aps e Ocra. 'Montalcinè - Serate cinematografiche in Fortezza' propone Shine (30 giugno), Blade Runner (3 luglio), selezione di cortometraggi del Red Line Film Festival (7 luglio) e Le Capinere, Lucevan le stelle (10 luglio). Il 9 luglio alle 21.30 debutta la rassegna 'Di Borgo in Borgo' con lo spettacolo di Andrea Pennacchi 'Pojana e i suoi fratelli', organizzato da Teatrino dei Fondi Titivillus.

