Il carcere esplode. Salis, Conti e Paolo Piffer.

un simbolo di un sistema carcerario ormai superato, dove il sovraffollamento e le condizioni di degrado mettevano a dura prova dignità e diritti umani. Un luogo che incarna le sfide e le ingiustizie di un passato che non può più essere ignorato, spingendoci a riflettere sulle riforme necessarie per un futuro più giusto e umano.

Crippa Quando decisero di chiuderlo, in stanze da 4 metri per 2 erano rinchiuse anche 4 persone per volta, stipate all'inverosimile. C'erano detenuti in ogni angolo libero del vecchio edificio a due passi dal centro di Monza, persino nella stanza comune per vedere i film, l'infermeria era in condizioni tanto precarie che persino i medici protestavano. Del resto, quel vecchio edificio di via Mentana, ora in via di demolizione per farci case, era stato pensato per ospitare non più di 50 detenuti e negli anni bui del regime fascista ce ne erano finiti anche 200. E così quando nel 1984 venne inaugurata la nuova casa circondariale in via Sanquirico con più di 400 posti disponibili era parso finalmente di poter finalmente respirare un'aria più leggera.