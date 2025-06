Il cantiere avrà tempi più lunghi del previsto

Il cantiere del nuovo sottovia di via Alpi Apuane sta svelando sorprese amare: tempi di lavorazione più lunghi del previsto e disagi crescenti per il traffico cittadino. Mentre la giunta aveva promesso rapide conclusioni, l’attuale scenario solleva dubbi e frustrazioni tra i residenti. Il coordinamento di "Seravezza Progressista" si unisce nel chiedere trasparenza e efficienza, augurando comunque "buon lavoro" a tutti gli attori coinvolti, perché solo così si potrà superare questa sfida.

Tempi dilatati a dismisura rispetto agli annunci iniziali della giunta, con effetti nefasti soprattutto per il traffico, in tilt per almeno sei mesi. Ad attaccare il cantiere per il nuovo sottovia di via Alpi Apuane, avviato mercoledì scorso (nella foto), è il coordinamento di "Seravezza Progressista", che augura "buon lavoro" a tutti (ditta incaricata, responsabili di cantiere e amministrazione comunale) puntando però il dito su varie magagne. "Spero che l'opera si realizzi senza intoppi – dice il coordinatore Guglielmo Neri – ma su questo progetto ci sono alcune gravi incongruenze. Cronoprogramma alla mano, ad esempio, il traffico su via Alpi Apuane verrà interrotto dall'inizio della fase di demolizione del cavalcavia fino alla fase di ultimazione dei lavori, per un periodo stimato di almeno sei mesi.

