Il campione cesenate di beatbox chiamato da un' azienda londinese etica | volerà a Londra per girare lo spot

selezionato per interpretare il volto creativo della nuova campagna, portando il suo talento internazionale nel cuore di Londra. Con la sua energia contagiosa e la passione autentica, Azel sta trasformando questa esperienza in un vero e proprio record di successo, consolidando il suo ruolo di ambasciatore del beatbox italiano nel mondo della moda etica. La sua storia dimostra come talento e determinazione possano aprire porte oltre i confini nazionali e culturali.

Continua a raccogliere consensi a livello internazionale, Azel, il cesenate campione di beatbox, che questa volta è stato scelto da un'azienda londinese, la Thtc Clothing, marchio di abbigliamento che compie 20 anni di attività e ha voluto festeggiare rinnovando la sua pubblicità.

Il beatbox umano cesenate è tra i primi otto al mondo, a Berlino si arrende solo al campione americano; ‘Azel’ dai Mondiali di Berlino a Italia’s Got Talent; Azel, cesenate di 18 anni: la sua scatola umana che sbatte fa il giro del mondo.

