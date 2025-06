Il calcio è sempre più uno sport individuale la camera di chiamata al Mondiale per club lo conferma

Il calcio, da sempre sport di squadra, sembra oggi oscillare tra collettività e protagonismo individuale. La recente cerimonia di ingresso al Mondiale per club, con ogni calciatore accolto singolarmente, evidenzia questa tendenza: il marketing si focalizza sui singoli interpreti, lasciando emergere un volto più personale e spesso più virale del gioco. Ma questa evoluzione rischia di cambiare radicalmente la natura stessa di uno degli sport più amati al mondo...

