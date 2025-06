Il cacciatore di serial killer Sono ovunque anche nelle guerre La mappa in Italia e in Europa ecco quanti sono

Il cacciatore di serial killer si aggira ovunque, anche tra le pieghe delle guerre e dei misteri più oscuri. In Italia e in Europa, la presenza di questi predatori silenziosi è più diffusa di quanto si creda. Dal caso di Vasile Frumuzache in Toscana alle inquietanti statistiche, scopriamo insieme chi sono e quanto siano vicini a noi. Ma chi è davvero un serial killer oggi? La risposta sorprende.

Roma, 22 giugno 2025 – L’ultimo caso di cronaca ci porta in Toscana, nel giardino degli orrori di Vasile Frumuzache. Ma chi è un serial killer, oggi? “Chi uccide due o più persone, a intervalli temporali, da giorni a mesi. Questo stabilisce la nuova definizione internazionale. Che non fa riferimento al movente. E quando mi dicono, il serial killer è un’anomalia, rispondo: più normale di quel che si pensi. L’uomo per gran parte della sua storia ha risolto le controversie con la violenza. E la serialità è un altro elemento che ci caratterizza”. Mette alla prova le nostre certezze Ruben De Luca, psicologo, criminologo e scrittore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cacciatore di serial killer. “Sono ovunque, anche nelle guerre. La mappa in Italia e in Europa, ecco quanti sono”

Leonarda Cianciulli è stata una delle più celebri serial killer italiane. Nelle sue macabre confessioni racconta di aver sciolto i corpi delle vittime nella soda caustica per produrre sapone e usato il loro sangue per preparare dei dolci

Nel 2001 ha creato Eskidab, la banca dati europea dei serial killer, un archivio in costante aggiornamento contenente i dati di tutti