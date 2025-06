Il borgo diventato città I 75 anni di Vimercate Galà in Comune | | Ora siamo grandi

Sei lieto di scoprire come Vimercate, un borgo rurale, abbia conquistato il titolo di capitale lombarda dell’hi-tech in soli 75 anni. Un percorso affascinante che ora si celebra con un galà speciale, richiamando cittadini e predecessori per condividere storie di crescita e innovazione. E oggi la città è un punto di riferimento per la cultura, l’economia e il progresso, testimoniando la forza di una comunità che ha saputo evolversi e prosperare nel tempo.

Settantacinque anni di città e un galà per raccontare la metamorfosi di Vimercate, il borgo rurale diventato capitale dell’hi-tech lombardo in pochi decenni. Il titolo fu concesso nel 1950 dal presidente Luigi Einaudi e nell’anniversario il sindaco Francesco Cereda chiama a raccolta i suoi predecessori. Uomini che hanno contribuito giorno dopo giorno a plasmarne la fisionomia attuale. "E oggi la città è un punto di riferimento per la cultura, l’educazione, i trasporti, la sanità", ricorda il primo cittadino. L’appuntamento è per il 30 giugno alle 18 in Municipio. La cerimonia nella sontuosa Sala Cleopatra, fra gli invitati tutti gli ex amministratori, da allora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il borgo diventato città. I 75 anni di Vimercate. Galà in Comune:: "Ora siamo grandi"

