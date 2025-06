Il bonus per le mamme che lavorano è cambiato | 480 euro in un' unica rata

Ottima notizia per le mamme lavoratrici: il bonus, inizialmente di 232 euro sotto forma di decontribuzione, si trasforma in un assegno unico di 480 euro, erogato in un’unica rata. Una misura che sostiene concretamente le famiglie con due o più figli a carico, offrendo maggiore stabilità e supporto economico. Questa novità rappresenta un passo importante per rafforzare il welfare familiare e riconoscere il ruolo fondamentale delle mamme nel tessuto sociale.

È ufficiale: cambia il bonus alle mamme lavoratrici che hanno due o più figli a carico. Questa agevolazione economica, infatti, non sarà più sotto forma di decontribuzione, come era stato previsto in un primo momento dal governo Meloni nell'ultima legge di bilancio. Diventa un bonus da 480 euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il bonus per le mamme che lavorano è cambiato: 480 euro in un'unica rata

In questa notizia si parla di: bonus - euro - mamme - lavorano

Il bonus per le mamme che lavorano è cambiato: 480 euro in un'unica rata - Se sei una mamma lavoratrice con due o più figli a carico, preparati a un’importante novità: il bonus che prima era sotto forma di decontribuzione si trasforma in un assegno una tantum di 480 euro, direttamente in un’unica rata.

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

Trieste stanzia 84.000 euro peri il bonus trasporto neomamme https://www.triestecafe.it/it/news/il-comune-di-trieste-informa/trieste-stanzia-84-000-per-il-bonus-trasporto-per-neomamme.html Vai su Facebook

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi; Il bonus per le mamme che lavorano è cambiato: 480 euro in un'unica rata; Bonus mamme lavoratrici, si cambia. A chi spetta e come richiederlo.

Il bonus per le mamme che lavorano è cambiato: 480 euro in un'unica rata - L'agevolazione non sarà più sotto forma di decontribuzione, come era stato previsto nell'ultima legge di bilancio. Lo riporta today.it

Bonus mamme lavoratrici 2025, aumentano i fondi: a chi spetta, quanto vale e quando arriva - Scopri tutto sul Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, quanto vale il contributo da 480 euro e quando viene pagato. Da 41esimoparallelo.it